Якутию на Всероссийском фестивале дворового футбола представят дети из Мегино-Кангаласского района

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-02T15:04:22+03:00

В Москве они сойдутся на поле со сверстниками из других регионов страны.

Изменить размер текста: A A

Детская футбольная команда из Мегино-Кангаласского района победила в республиканском отборе и отправилась в Москву на финальный турнир Всероссийского фестиваля дворового футбола.

Все лето дворовые команды со всей республики боролись за место в финале. В среднем в каждом районе сражались от 5 до 8 команд мальчиков 2005-2006 годов рождения.

В результате самой результативной оказалась команда Мегино-Кангаласского района под руководством тренера Андрея Слепцова.

В Москве они сойдутся на поле со сверстниками из других регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU