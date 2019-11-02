Якутию на Всероссийском фестивале дворового футбола представят дети из Мегино-Кангаласского района
Ребята одержали убедительную победу в республиканском отборе
В Москве они сойдутся на поле со сверстниками из других регионов страны.
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Детская футбольная команда из Мегино-Кангаласского района победила в республиканском отборе и отправилась в Москву на финальный турнир Всероссийского фестиваля дворового футбола.
Все лето дворовые команды со всей республики боролись за место в финале. В среднем в каждом районе сражались от 5 до 8 команд мальчиков 2005-2006 годов рождения.
В результате самой результативной оказалась команда Мегино-Кангаласского района под руководством тренера Андрея Слепцова.
В Москве они сойдутся на поле со сверстниками из других регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU