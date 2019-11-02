2019-11-02T14:56:47+03:00
Общество

В 203 микрорайоне Якутска появится новый детский сад

Образовательное учреждение, рассчитанное на 240 мест, будет инклюзивным
Нинель ГУСЕВА
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Ввод объекта в эксплуатацию намечен на середину декабря 2019 года.Ввод объекта в эксплуатацию намечен на середину декабря 2019 года.
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 203 микрорайоне Якутска появится новый детский сад. Центр детского творчества стоимостью 209,6 млн рублей рассчитан на 240 мест.

Строительство объекта на береговой линии реки Лена ведет «СК «Сахастрой-2002». Новый детский сад будет инклюзивным, посещать его смогут дети-инвалиды.

На сегодня строительная готовность объекта составляет 90%. Основные строительно-монтажные работы завершены, ведется монтаж систем электроснабжения, водоотведения, внутренние отделочные работы, благоустройство и сборка мебели.

Ввод детского сада в эксплуатацию намечен на середину декабря 2019 года. Это позволит снизить существующую в 203 микрорайоне нехватку в детских дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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