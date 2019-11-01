Из Монголии вернулась якутская сборная по дзюдо

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-01T10:25:54+03:00

Спортсмены провели в Монголии две недели и выступили на соревнованиях

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Сборная Якутии по дзюдо в трех возрастах провела двухнедельные сборы в Монголии. Спортсмены приняли участие в открытых турнирах и завоевали одиннадцать медалей.

На турнире корпорации «Монголия-Япония» золотыми медалями отличились Рашид Измайлов, Карина Ефимова, Ярослав Щеглов, вторые места заняли Никита Тигунцев, Полина Иудина, Михаил Синицин, бронзовой призеркой стала Кюнней Сивцева

По итогам вторых соревнований на счету якутян оказалось четыре медали – Карина Ефимова стала чемпионкой, Саина Петрова – второй, а бронзовых наград удостоились Анастасия Леонтьева и Алина Емельяненко.

Сборы в Монголии провела команда, готовящаяся к Играм «Дети Азии-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU