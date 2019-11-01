2019-11-01T09:22:43+03:00
Общество

Касса Энергосбыта на улице Каландаришвили в Якутске не будет работать до 6 ноября

Потребители могут произвести оплату в других кассах или онлайн
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 31 октября по 5 ноября (включительно) касса Энергосбыта на улице Каландаришвили, 25, не работает из-за ремонта помещения. Пункт приема платежей откроется 6 ноября.

Потребители могут произвести оплату в других кассах Энергосбыта или через сайт Якутскэнерго. По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Монголии вернулась якутская сборная по дзюдо
Погода в Якутске на 2 ноября
В Якутске за прошедшую неделю участниками ДТП стали дети
В Якутске мужчина угрожал своей матери топором, а потом подрался с полицейским
Занятия спортом еще ближе: на сайте СК «Модун» открылась онлайн-запись
В социальных сетях распространилась информация о том, что новый мост через реку Марха неисправен
В Чурапчинском районе за судимость уволили воспитателя
После столкновения двух авто в Якутске, водитель, выехавший на встречку, отказался от проверки на алкоголь
В Ленском районе произошел разлив нефти, но из-за ледостава комитет эконадзора не может добраться до места происшествия
Когда кухня – бойня: в Якутии за сутки зафиксировано три случая поножовщины
Капитальный ремонт в 169 домах Якутии закончится до нового года
В Олекминске произошла утечка сточных вод
Сотрудница якутской кредитно-финансовой организации похитила у должников земельный участок стоимостью более 5 млн рублей
В Якутске водитель сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте
8 лет за «закладку»: в Якутске пойман распространитель наркотиков
В Якутии «дорожные» деньги потратят на зарплату работникам детсадов