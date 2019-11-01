Касса Энергосбыта на улице Каландаришвили в Якутске не будет работать до 6 ноября
Потребители могут произвести оплату в других кассах или онлайн
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С 31 октября по 5 ноября (включительно) касса Энергосбыта на улице Каландаришвили, 25, не работает из-за ремонта помещения. Пункт приема платежей откроется 6 ноября.
Потребители могут произвести оплату в других кассах Энергосбыта или через сайт Якутскэнерго. По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.
Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк».
ИСТОЧНИК KP.RU