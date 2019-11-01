В Якутске за прошедшую неделю участниками ДТП стали дети

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-01T09:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске за прошедшую неделю произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних детей. По совпадению в салонах авто находились 9-летние девочки.

В первом случае на дороге столкнулись два авто: Тойота Саксид и Тойота Королла. Водитель Тойота Саксид не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий авто, в салоне сакисд находилась девочка, которая получила незначительные ушибы, благодаря ремню безопасности.

Двумя днями ранее на улице Автодорожная под колеса автомобиля «Санг Йонг Актион» угодила другая 9-летняя школьница: девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте. Лишь по счастливой случайности ребенок не получил травм: скорость автомобиля была не велика.

Информация по факту происшествия передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для проверки

ИСТОЧНИК KP.RU