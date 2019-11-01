В Якутске мужчина угрожал своей матери топором, а потом подрался с полицейским

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-01T08:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутске мужчина напал на свою мать и угрожал ей ножом, а потом набросился на полицейского. Экспертиза показала наличие психического заболевания, мужчину поместили на принудительное лечение.

В апреле 2019 года обвиняемый поссорился со своей матерью, как аргумент решил схватить топор и начал угрожать женщине убийством. Испугавшись, она выбежала в подъезд дома где столкнулись с девушкой. Прохожая вышла на улицу и обратилась за помощью к сотрудникам полиции, чей автомобиль стоял неподалёку. Участковый вошел в квартиру, но агрессивный мужчина схватил металлическую палку и несколько раз ударил полицейского. В результате нападения полицейский получил перелом кисти, обширные кровоподтеки и ссадины.

По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием и нуждается в лечении. Постановлением суда было решено отправить его на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU