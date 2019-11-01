2019-11-01T08:30:59+03:00
Спорт

Занятия спортом еще ближе: на сайте СК «Модун» открылась онлайн-запись

Сервис позволяет приобрести разовый абонемент
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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На сайте спортивного комплекса «Модун» с 1 ноября начал работу раздел «Онлайн-запись». Сервис позволяет приобрести разовый абонемент на посещение тренажерного зала в любое удобное время.

Покупку можно осуществить в несколько шагов: выбор даты – места в зале – указание контактных данных – количества посетителей и оплаты.

Клиент получает электронный чек, который при входе обменивается на разовый абонемент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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