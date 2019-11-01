Занятия спортом еще ближе: на сайте СК «Модун» открылась онлайн-запись
Сервис позволяет приобрести разовый абонемент
-Фото: ЯСИА
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На сайте спортивного комплекса «Модун» с 1 ноября начал работу раздел «Онлайн-запись». Сервис позволяет приобрести разовый абонемент на посещение тренажерного зала в любое удобное время.
Покупку можно осуществить в несколько шагов: выбор даты – места в зале – указание контактных данных – количества посетителей и оплаты.
Клиент получает электронный чек, который при входе обменивается на разовый абонемент.
ИСТОЧНИК KP.RU