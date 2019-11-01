В социальных сетях распространилась информация о том, что новый мост через реку Марха неисправен

СЕГОДНЯ 07:09 2019-11-01T07:37:56+03:00

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В социальных сетях распространилась информация о том, что новый мост, который проходит через реку Марха некачественно построен. Слухи развеял главный инженер Упрдор «Вилюй» Александр Дерес.

- Перед началом проверки были проведены положенные испытания. Проводили их Центр исследования мостов московской лаборатории. Они нагрузили мост как положено и провели испытание по окончанию которых дали заключение о том, что мост к приемке готов. Поэтому никаких там колебаний опоры и всего прочего нет, все стоит устойчиво, - сказал Дерес.

На новом мосту вчера уже зажгли фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU