В Чурапчинском районе уволили воспитателя за судимость

СЕГОДНЯ 06:49 2019-11-01T06:49:43+03:00

Женщина совершила преступление против жизни и здоровья

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Прокуратура Чурапчинского района Якутии проверила соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. По результатам проверки один воспитатель детского сада была уволена.

Выяснилось, что сотрудница ранее была судима за совершение преступления против жизни и здоровья человека. По условиям трудового кодекса страны к педагогической деятельности ранее судимые лица не допускаются.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, ранее судимый сотрудник уволен с занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU