В Чурапчинском районе уволили воспитателя за судимость
Прокуратура Чурапчинского района Якутии проверила соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. По результатам проверки один воспитатель детского сада была уволена.
Выяснилось, что сотрудница ранее была судима за совершение преступления против жизни и здоровья человека. По условиям трудового кодекса страны к педагогической деятельности ранее судимые лица не допускаются.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя учреждения представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, ранее судимый сотрудник уволен с занимаемой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU