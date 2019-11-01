После столкновения двух авто в Якутске, водитель, выехавший на встречку, отказался от проверки на алкоголь
Один из участников аварии получил ушиб грудной клетки
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30 октября около 5 часов утра возле дома № 4 на улице Чернышевского произошло столкновение двух автомобилей. Водитель «Тойота Кроун» выехал на встречную полосу.
Выехав на встречку «Кроун» врезался в «Лексус RX300». Виновник аварии юыл доставлен в медучреждение с ушибами грудной клетки. Во время проверки сотрудники ДПС выявили у водителя «Кроун» признаки алкогольного опьянения, но пройти медосвидетельствование мужчина отказался. На него составлен административный материал. По факту ДТП проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU