2019-11-01T06:07:19+03:00
Происшествия

После столкновения двух авто в Якутске, водитель, выехавший на встречку, отказался от проверки на алкоголь

Один из участников аварии получил ушиб грудной клетки
Ольга Донская
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30 октября около 5 часов утра возле дома № 4 на улице Чернышевского произошло столкновение двух автомобилей. Водитель «Тойота Кроун» выехал на встречную полосу.

Выехав на встречку «Кроун» врезался в «Лексус RX300». Виновник аварии юыл доставлен в медучреждение с ушибами грудной клетки. Во время проверки сотрудники ДПС выявили у водителя «Кроун» признаки алкогольного опьянения, но пройти медосвидетельствование мужчина отказался. На него составлен административный материал. По факту ДТП проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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