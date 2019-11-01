Капитальный ремонт в 169 домах Якутии закончится до нового года
В столице капремонту подлежат 42 многоквартирных дома
-Фото: ЯСИА
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До конца года в Якутии планируется завершить капитальный ремонт в 169 многоквартирных домах, в том числе в Якутске капитальный ремонт будет завершен в 42 многоквартирных домах. В некоторых домах столицы ремонт идет с отставанием.
- Есть риски, что по фундаменту подрядчик не успеет провести работы. Если до конца следующей недели вопрос не будет решен, необходимо рассмотреть вопрос о расторжении контракта обоюдно или в одностороннем порядке, —сказал первый заместитель министра ЖКХ республики Вячеслав Емельянов.
ИСТОЧНИК KP.RU