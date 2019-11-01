2019-11-01T05:34:01+03:00
Общество

В Олекминске произошла утечка сточных вод

По данному факту проводится административное расследование
Ольга Донская
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В Олекминске произошла утечка сточных вод. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

В адрес Олекминского комитета государственного экологического надзора поступило обращение от главы города об утечке сточных вод с канализационного сборника по адресу улица Бабкина, дом 13.

Согласно федеральному законодательству, данное обращение перенаправлено в Управление Роспотребнадзора РС(Я) для принятия дальнейших мер. В настоящее время по данному факту Управление возбудило административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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