СЕГОДНЯ 05:34 2019-11-01T05:34:01+03:00

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В Олекминске произошла утечка сточных вод. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

В адрес Олекминского комитета государственного экологического надзора поступило обращение от главы города об утечке сточных вод с канализационного сборника по адресу улица Бабкина, дом 13.

Согласно федеральному законодательству, данное обращение перенаправлено в Управление Роспотребнадзора РС(Я) для принятия дальнейших мер. В настоящее время по данному факту Управление возбудило административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU