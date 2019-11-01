2019-11-01T04:48:35+03:00
Происшествия

Сотрудница якутской кредитно-финансовой организации похитила у должников земельный участок стоимостью более 5 млн рублей

Землю обвиняемая продала
Ольга Донская
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В Якутске завели уголовное дело на сотрудницу одной из якутских кредитно-финансовых организаций. Женщину обвиняют в хищении чужих земельных участков.

Обвиняемая заверила должников организации, что земельный участок стоимостью более 5 млн рублей будет оформлен в пользу организации в зачет их долга. На осуществление своего дела потребовалось время - с декабря 2015 по июнь 2016. Впоследствии мошенница продала землю за миллион рублей, а вырученные деньги потратила на себя.

Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. За совершение данного преступления ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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