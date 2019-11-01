В Якутске водитель сбил женщину, переходящую дорогу в неположенном месте
Пострадавшая получила переломы
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В конце октября ранним утром на перекрестке улиц Петра Алексеева - Пояркова водитель сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Предварительно установлено, что 64-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Саксид», при повороте сбил перебегавшую по диагонали женщину. В результате аварии пострадавшая получила переломы и ушибы. По словам водителя, он не заметил пешехода из-за правой стойки своего авто.
По факту аварии проходит административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU