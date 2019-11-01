8 лет за «закладку»: в Якутске пойман распространитель наркотиков

СЕГОДНЯ 04:13 2019-11-01T04:13:48+03:00

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25-летний житель Якутска предстал перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Он отыскивал и доставал из тайников партии наркотиков для дальнейшей продажи.

В апреле 2019 года молодой мужчина вступил в интернете в организованную преступную группу, в которой стал выполнять функции «закладчика». Уже в мае того же года он снова разложил наркотики по тайникам, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании обвиняемый попытался избавиться от портсигара, в котором обнаружили 9 г наркотических средств.

На суде мужчина полностью признал свою вину, способствовал раскрытию и расследованию преступления, поэтому ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU