Якутские полицейские эвакуировали 24 человека из горящего дома
Пожар случился ночью
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В селе Сунтар произошел пожар в одной из квартир жилого дома. На место происшествия выехал дежурный отряд полиции – сержант Айаан Васильев и стажер дежурной части Владислав Кривошапкин.
Войдя в подъезд полицейские обнаружили сильное задымление и начали экстренную эвакуацию жильцов. Первым делом они достучались до квартиры из которой шел дым. Разделившись по двум этажам они в максимально короткое время разбудили всех жильцов.
До прибытия пожарного расчета сержант полиции Васильев и стажер Кривошапкин отвели в безопасное место 20 взрослых и 4 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU