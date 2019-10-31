2019-10-31T11:50:41+03:00
Происшествия

Якутские полицейские эвакуировали 24 человека из горящего дома

Пожар случился ночью
Ольга Донская
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В селе Сунтар произошел пожар в одной из квартир жилого дома. На место происшествия выехал дежурный отряд полиции – сержант Айаан Васильев и стажер дежурной части Владислав Кривошапкин.

Войдя в подъезд полицейские обнаружили сильное задымление и начали экстренную эвакуацию жильцов. Первым делом они достучались до квартиры из которой шел дым. Разделившись по двум этажам они в максимально короткое время разбудили всех жильцов.

До прибытия пожарного расчета сержант полиции Васильев и стажер Кривошапкин отвели в безопасное место 20 взрослых и 4 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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