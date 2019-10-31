2019-10-31T11:05:39+03:00
Здоровье

Специалисты якутского онкодиспансера обучаются в Новосибирске

Квалификацию повышают лаборант Любовь Алексеева
Ольга Донская
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Врач – лаборант клинико-диагностической лаборатории Онкодиспансера Алексеева Любовь Борисовна проходит повышение квалификации по молекулярно-биологическим технологиям на базе Новосибирского государственного медицинского университета.

На современном этапе лечения онкологии для доказательной базы назначения препаратов необходимо проведение медико-генетических исследований по нескольким видам активирующих мутаций при основных локализациях рака. Анализ дефектных генов опухолевого происхождения выявляется молекулярно-генетическим мониторингом заболевания. Молекулярно-генетический мониторинг позволяет также следить за уменьшением или увеличением опухолевого очага в организме в процессе лечения.

Сейчас республиканский онкодиспансер обеспечен всеми необходимыми противоопухолевыми лекарственными препаратами, в том числе инновационными, как таргетные и иммунотерапевтические.

ИСТОЧНИК KP.RU

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