2019-10-31T09:51:21+03:00
Общество

В Олекминске появится новый сквер «Спасское селение»

Проект вошел в число лучших в категории «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек»
Ольга Донская
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2 ноября в Олекминске пройдет открытие сквера «Спасское селение». Проект нового объекта стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

«Спасское селение» стал лучшим среди малых городов с численностью населения до 10 тысяч человек и получил грант 30 миллионов рублей. Ключевым моментом победы в конкурсе стала плотная работа муниципалитета с архитекторами.

Исторический парк - это воссоздание скопческого двора по старинным фотоснимкам Ерофея Ересько. При разработке проекта были учтены пять взаимодополняющих принципов, это комфорт, экологичность, разнообразие, безопасность и идентичность. Основная идея - сохранить и подчеркнуть уникальный характер, историческое и культурное значение Олекминска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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