2019-10-31T09:36:44+03:00
Происшествия

Якутские росгвардейцы задержали мужчину, совершившего серию краж

Обвиняемый вскрыл дверь магазина, но ничего не тронул
Ольга Донская
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Сотрудники Росгвардии задержали взломщика на месте преступления в Удачном Мирнинского района. Мужчина вскрыл замок двери магазина.

За некоторое время до этого росгвардейцы выезжали на вызов со сработавшей сигнализацией в одном из магазинов. Возле запасного выхода из помещения они обнаружили сбитый навесной замок и отжатую деревянную дверь. При этом злоумышленник не проник в помещение и ничего не похитил. Правоохранители начали розыск преступника, появление которого не заставило себя долго ждать.

Через пару дней злоумышленник был замечен ночью при очередном проникновении на неохраняемый магазин, где и был задержан нарядом сотрудников. При себе мужчина имел отвертку, плоскогубцы, сварочные очки и навесной замок с ключом. Грабителем оказался 28-летним безработным местным жителем. По данным регионального Управления Росгвардии, задержанный признался в совершении ряда краж и серии попыток проникновения в магазины, складские помещения, кафе и гаражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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