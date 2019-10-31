2019-10-31T09:07:03+03:00
Общество

В Якутии стало известно имя лучшего пожарного республики

Им стал боец Михаил Жарин
Ольга Донская
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В Якутии в рамках всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» прошел смотр-конкурс «Лучший пожарный». Победителем стал боец пожарно-спасательной части №4 столицы республики Михаил Жарин.

Пожарные соревновались в трех этапах – преодоление стометровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни и вязка двойной спасательной петли без надевания ее на спасаемого.

В нормативы по физической подготовке вошли подтягивание, челночный бег и кросс на один километр. Теоретическая часть включала тестовые вопросы с задачами по пожарной тактике, газодымозащитной службе, пожарной технике, охране труда и медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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