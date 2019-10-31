На паромной переправе через реку Лена осталось два парома

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-31T08:57:07+03:00

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С 31 октября на паромной переправе через Лену рядом с Якутском работают два парома. Свою работу завершило ООО «Первая паромная переправа».

Уменьшение количества паромов связано с похолоданием и образованием льда. Перевозчик ООО „ЛенТранс“ перешел на маршрут Даркылах — Техтюр. Сейчас подготовлен заезд к осеннему паромному причалу, который находится между причалом ЛОРП и летним местом погрузки паромов».

Из-за льда на реке действуют тарифы на перевозку в период неблагоприятных погодных условий. Как только начнется период интенсивного ледостава, в навигацию запустят ледокол, который будет сопровождать паром. Тарифы на паром с сопровождением ледокола установлены приказом ПАО «ЛОРП».

ИСТОЧНИК KP.RU