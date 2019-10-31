На паромной переправе через реку Лена осталось два парома
С 31 октября на паромной переправе через Лену рядом с Якутском работают два парома. Свою работу завершило ООО «Первая паромная переправа».
Уменьшение количества паромов связано с похолоданием и образованием льда. Перевозчик ООО „ЛенТранс“ перешел на маршрут Даркылах — Техтюр. Сейчас подготовлен заезд к осеннему паромному причалу, который находится между причалом ЛОРП и летним местом погрузки паромов».
Из-за льда на реке действуют тарифы на перевозку в период неблагоприятных погодных условий. Как только начнется период интенсивного ледостава, в навигацию запустят ледокол, который будет сопровождать паром. Тарифы на паром с сопровождением ледокола установлены приказом ПАО «ЛОРП».
ИСТОЧНИК KP.RU