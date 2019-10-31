2019-10-31T08:51:12+03:00
Звезды

В Якутске начался Международный балетный фестиваль «Стерх»

На открытие артисты представили спектакль «Лебединое озеро»
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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На открытие международного балетного фестиваля «Стерх» в Якутске съехались лучшие танцоры театров страны и Казахстана. Первым спектаклем стало «Лебединое озеро» Чайковского в постановке Юрия Григоровича.

Представление посетил председатель правительства Вадимир Солодов, министр культуры Юрий Куприянов, новый директор ГТОиБ Сергей Юнганс, критик Александр Максов и художественный руководитель фестиваля, главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.

На празднике танца также наградили отличившихся мастеров якутского балета – Динару Гасанбалаеву и Павла Необутова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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