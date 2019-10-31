В Якутске начался Международный балетный фестиваль «Стерх»
На открытие международного балетного фестиваля «Стерх» в Якутске съехались лучшие танцоры театров страны и Казахстана. Первым спектаклем стало «Лебединое озеро» Чайковского в постановке Юрия Григоровича.
Представление посетил председатель правительства Вадимир Солодов, министр культуры Юрий Куприянов, новый директор ГТОиБ Сергей Юнганс, критик Александр Максов и художественный руководитель фестиваля, главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.
На празднике танца также наградили отличившихся мастеров якутского балета – Динару Гасанбалаеву и Павла Необутова.
ИСТОЧНИК KP.RU