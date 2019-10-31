Браконьеры не дремлют: в Хангаласском районе выявлен факт незаконной охоты на косулю

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-31T07:00:19+03:00

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В ночь с 29 на 30 октября 2019 года на территории общедоступных охотничьих угодий Хангаласского района Якутии, госинспекторы Хангаласской инспекции экологического надзора нашли незаконно добытую тушку сибирской косули.

Для проведения следственно оперативных мероприятий на место выехали полицейские. Стоит отметить, что штраф за самца косули составляет 120 тысяч рублей, а за самку 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU