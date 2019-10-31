2019-10-31T06:46:54+03:00
Общество

На новом мосту через реку Марха зажглись фонари

Ввод мостового перехода запланирован на следующий год
Ольга Донская
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На мостовом переходе через реку Марха на 756-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» на днях включили подсветку. Мост будет введен в эксплуатацию в следующем 2020 году, строение возведено через реку Малая Ботуобая в Мирнинском районе и через реку Тюкян на границе Нюрбинского и Верхневилюйского районов.

В ближайшие годы начнется проектирование и строительство мостов через реку Вилюй

ИСТОЧНИК KP.RU

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