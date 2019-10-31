2019-10-31T06:06:01+03:00
Происшествия

Сотрудница почты в Момском районе украла 700 тысяч рублей

Обвиняемая не сдавала в кассу деньги от продажи товаров
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Сотрудница Момского филиала «Почта России» в Якутии обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. Женщина не сдавала в кассу деньги от продажи товаров и средства, которые люди вносили за услуги почтовой связи.

Всего она похитила более 700 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. О пропавших деньгах стало известно во время внутренней проверки в отделении почты.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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