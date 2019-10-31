Сотрудница почты в Момском районе украла 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-31T06:06:01+03:00

Обвиняемая не сдавала в кассу деньги от продажи товаров

Изменить размер текста: A A

Сотрудница Момского филиала «Почта России» в Якутии обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. Женщина не сдавала в кассу деньги от продажи товаров и средства, которые люди вносили за услуги почтовой связи.

Всего она похитила более 700 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. О пропавших деньгах стало известно во время внутренней проверки в отделении почты.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU