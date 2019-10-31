Сотрудница почты в Момском районе украла 700 тысяч рублей
Обвиняемая не сдавала в кассу деньги от продажи товаров
-Фото: ЯСИА
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Сотрудница Момского филиала «Почта России» в Якутии обвиняется в присвоении и растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. Женщина не сдавала в кассу деньги от продажи товаров и средства, которые люди вносили за услуги почтовой связи.
Всего она похитила более 700 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. О пропавших деньгах стало известно во время внутренней проверки в отделении почты.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU