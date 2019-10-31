Арест за экстремизм: якутянин призывал к насилию над цыганами
Якутский городской суд оштрафовал мужчину за провокационные сообщения экстремистского характера. Свои умозаключения и призывы он публиковал в социальной сети «Вконтакте».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин И., который пояснил, что с телефона вошел в социальную сеть и в комментариях к посту высказал публичные призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц этнической принадлежности – цыган. На суде обвиняемый свою вину признал, но не считает, что в его словах есть что-то противоправное.
Суд признал И. виновным в совершении административного правонарушения, ему назначили наказание в виде административного ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU