Арест за экстремизм: якутянин призывал к насилию над цыганами

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-31T05:59:29+03:00

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Якутский городской суд оштрафовал мужчину за провокационные сообщения экстремистского характера. Свои умозаключения и призывы он публиковал в социальной сети «Вконтакте».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин И., который пояснил, что с телефона вошел в социальную сеть и в комментариях к посту высказал публичные призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц этнической принадлежности – цыган. На суде обвиняемый свою вину признал, но не считает, что в его словах есть что-то противоправное.

Суд признал И. виновным в совершении административного правонарушения, ему назначили наказание в виде административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU