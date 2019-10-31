Министр экологии Якутии проверил строительства газопровода «Сила Сибири»

СЕГОДНЯ 05:47 2019-10-31T05:47:41+03:00

Газопровод станет вторым по мощности в России

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Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев с рабочим визитом посетил Ленский район. Целью посещения стал газопровод «Сила Сибири», который торжественно запустят 1 декабря.

«Сила Сибири» станет вторым по мощности газопроводом в стране. Объект находится Чаяндинском НГКМ в 73 км от Ленска. С самого начала строительства территория была охвачена экологическим мониторингом.

Министр посетил временные здания и сооружения, осмотрел очистные сооружения, где обезвреживаются хозяйственно-бытовые и промышленные стоки с помощью термической обработки. В конец поездки Сахамин Афанасьев проведет совещание.

ИСТОЧНИК KP.RU