2019-10-31T05:35:33+03:00
Происшествия

В Якутии на 10 месяцев посадили пьяного водителя

Мужчина был лишен водительских прав еще в прошлом году
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокурор Нюрбинского района Якутии поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Парня признали виновным повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В суде установлено, что подсудимый, уже имея судимость за аналогичное преступление в 2018 году, вновь сел пьяным за руль. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГАИ.

Суд приговорил молодого человека к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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