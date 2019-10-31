В Якутии на 10 месяцев посадили пьяного водителя
Прокурор Нюрбинского района Якутии поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Парня признали виновным повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В суде установлено, что подсудимый, уже имея судимость за аналогичное преступление в 2018 году, вновь сел пьяным за руль. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГАИ.
Суд приговорил молодого человека к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU