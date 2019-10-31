Мы – помним: в Якутске почтили память политических репрессий
30 октября - День памяти жертв политических репрессий. В Якутске в этот день возложили цветы к памятнику Платона Ойунского, само мероприятие, посвященное памяти жертв, прошло в Саха академическом театре.
В церемонии возложении цветов и торжественном мероприятии приняли участие замминистра труда Якутии Афанасий Постников, замглавы города Павел Кириллин, руководитель Управления социальной защиты населения и труда Якутска Семен Матвеев, жители города и сами пострадавшие от политических репрессий и члены семей репрессированных.
Пик политического террора советской России пришелся на 1937-1938 годы. Преследовали представителей интеллигенции, деятелей науки и культуры, военных, представителей религиозных конфессий. На территории Якутии в годы советской власти в самых суровых по климатическим условиям районах Оймяконья, Верхоянья, Хандыги, на побережье Ледовитого океана, в дельтах рек Лена, Яна, Колыма, на границе с Чукоткой и Магаданской областью располагалось 105 лагерей ГУЛАГа.
ИСТОЧНИК KP.RU