2019-10-31T04:12:59+03:00
Общество

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел встречу со студентами СВФУ

Главной темой обсуждения стало формирование государственного бюджета
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов вместе с министром финансов Валерием Жондоровым встретились со студентами и преподавателями финансово-экономического института СВФУ и Якутского финансово-эконмического колледжа. Встреча прошла в формате круглого стола.

Главной темой обсуждения стало формирование государственного бюджета, приглашенные гости ответили на все интересующие студентов вопросы.

В ходе общения прозвучали вопросы о финансировании национальных проектов, государственных программ Якутии, развитии сел и о взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти. В дальнейшем Владимир Солодов и Валерий Жондоров выразили готовность продолжать аналогичные встречи со студентами на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24