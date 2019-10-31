Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел встречу со студентами СВФУ
Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов вместе с министром финансов Валерием Жондоровым встретились со студентами и преподавателями финансово-экономического института СВФУ и Якутского финансово-эконмического колледжа. Встреча прошла в формате круглого стола.
Главной темой обсуждения стало формирование государственного бюджета, приглашенные гости ответили на все интересующие студентов вопросы.
В ходе общения прозвучали вопросы о финансировании национальных проектов, государственных программ Якутии, развитии сел и о взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти. В дальнейшем Владимир Солодов и Валерий Жондоров выразили готовность продолжать аналогичные встречи со студентами на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU