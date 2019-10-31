Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел встречу со студентами СВФУ

СЕГОДНЯ 04:12 2019-10-31T04:12:59+03:00

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Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов вместе с министром финансов Валерием Жондоровым встретились со студентами и преподавателями финансово-экономического института СВФУ и Якутского финансово-эконмического колледжа. Встреча прошла в формате круглого стола.

Главной темой обсуждения стало формирование государственного бюджета, приглашенные гости ответили на все интересующие студентов вопросы.

В ходе общения прозвучали вопросы о финансировании национальных проектов, государственных программ Якутии, развитии сел и о взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти. В дальнейшем Владимир Солодов и Валерий Жондоров выразили готовность продолжать аналогичные встречи со студентами на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU