Осторожно, мошенник: в Нерюнгринском районе мужчина сдал арендованную на сутки квартиру
В Нерюнгринском районе Якутии возбуждено уголовное дело на ранее судимого мужчину. Его обвиняют в мошенничестве.
Подозреваемый снял по объявлению квартиру на сутки и решил навариться на этом - в тот же день он сдал ее якобы на длительный срок приезжей женщине. После заключения «сделки» мужчина взял с арендатора предоплату 9 тысяч рублей. На следующий день настоящие хозяева квартиры пришли за ключами и обнаружили в помещении неизвестную им женщину.
Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника – им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU