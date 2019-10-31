Осторожно, мошенник: в Нерюнгринском районе мужчина сдал арендованную на сутки квартиру

СЕГОДНЯ 03:36 2019-10-31T03:36:13+03:00

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В Нерюнгринском районе Якутии возбуждено уголовное дело на ранее судимого мужчину. Его обвиняют в мошенничестве.

Подозреваемый снял по объявлению квартиру на сутки и решил навариться на этом - в тот же день он сдал ее якобы на длительный срок приезжей женщине. После заключения «сделки» мужчина взял с арендатора предоплату 9 тысяч рублей. На следующий день настоящие хозяева квартиры пришли за ключами и обнаружили в помещении неизвестную им женщину.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника – им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU