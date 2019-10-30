Якутские кузнецы представят на международной выставке ножи, изготовленные по древним традициям

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-30T11:10:39+03:00

В создании реплики использованы только старинные технологии и местное сырье.

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8 якутских кузнецов примут участие в 40-й международной выставке «Клинок – традиции и современность». В Москве они представят ножи, изготовленные в соответствии с дореволюционными технологиями.

- Мы изучали исторические книги и архивные данные, связывались с музеями, сбор информации велся около двух лет. В итоге мы сделали копию древнего якутского ножа. Подобная работа впервые будет выставляться на конкурсе, – говорит кузнец Леонид Федоров.

В создании реплики использованы только старинные технологии и местное сырье. Все процессы произведены вручную. Мастера предлагают создавать в районах центры кузнечества, чтобы передать потомкам восстановленные традиции этого ремесла.

Международная выставка «Клинок – традиции и современность» пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU