Якутские кузнецы представят на международной выставке ножи, изготовленные по древним традициям
8 якутских кузнецов примут участие в 40-й международной выставке «Клинок – традиции и современность». В Москве они представят ножи, изготовленные в соответствии с дореволюционными технологиями.
- Мы изучали исторические книги и архивные данные, связывались с музеями, сбор информации велся около двух лет. В итоге мы сделали копию древнего якутского ножа. Подобная работа впервые будет выставляться на конкурсе, – говорит кузнец Леонид Федоров.
В создании реплики использованы только старинные технологии и местное сырье. Все процессы произведены вручную. Мастера предлагают создавать в районах центры кузнечества, чтобы передать потомкам восстановленные традиции этого ремесла.
Международная выставка «Клинок – традиции и современность» пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU