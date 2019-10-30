2019-10-30T10:59:45+03:00
Туризм

Аэропорт поселка Зырянка перенесут на безопасное место

Его взлетно-посадочную полосу ежегодно подтапливает во время паводка
Нинель ГУСЕВА
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Ситуация там крайне сложная – полосу затапливает каждый год на несколько недель.Ситуация там крайне сложная – полосу затапливает каждый год на несколько недель.Фото: ЯСИА
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Аэропорт поселка Зырянка, взлетно-посадочную полосу которого ежегодно подтапливает во время паводка, будет перенесен на безопасное место.

Сделать это планируется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, сообщил премьер-министр Якутии Владимир Солодов во время прямого эфира в Instagram.

«Аэропорту в Зырянке уделяется большое внимание. Мы обсуждали проблему с вице-премьером России Максимом Акимовым во время его визита в Якутск в июле. Он поставил вопрос на личный контроль, так как ситуация там крайне сложная – полосу затапливает каждый год. Уверен, что благодаря попаданию данного объекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, в итоге поселок получит новый аэропорт», — сказал Владимир Солодов.

Во время паводка в мае 2019 года взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки оставалась затопленной на протяжении нескольких недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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