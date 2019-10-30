Аэропорт поселка Зырянка перенесут на безопасное место
Аэропорт поселка Зырянка, взлетно-посадочную полосу которого ежегодно подтапливает во время паводка, будет перенесен на безопасное место.
Сделать это планируется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, сообщил премьер-министр Якутии Владимир Солодов во время прямого эфира в Instagram.
«Аэропорту в Зырянке уделяется большое внимание. Мы обсуждали проблему с вице-премьером России Максимом Акимовым во время его визита в Якутск в июле. Он поставил вопрос на личный контроль, так как ситуация там крайне сложная – полосу затапливает каждый год. Уверен, что благодаря попаданию данного объекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, в итоге поселок получит новый аэропорт», — сказал Владимир Солодов.
Во время паводка в мае 2019 года взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки оставалась затопленной на протяжении нескольких недель.
ИСТОЧНИК KP.RU