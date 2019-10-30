2019-10-30T08:46:25+03:00
Общество

Теплый октябрь: температура воздуха в Якутии бьет рекорды

Даже на Полюсе холода в Оймяконе теплее, чем обычно, почти на 10 градусов
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
По прогнозам, до конца недели температурный фон по-прежнему будет значительно выше нормы.По прогнозам, до конца недели температурный фон по-прежнему будет значительно выше нормы.
Изменить размер текста:

Специалисты Гидрометцентра отметили превышение температуры воздуха на Дальнем Востоке до 13 градусов. Наиболее значительные аномалии наблюдаются в континентальной части Магаданской области и в Якутии.

«На западе Якутии температура воздуха с середины октября держится выше нормы: минус 16 - минус 11 градусов Цельсия при норме для конца октября минус 24 градуса. Таким образом, в некоторых регионах аномалия температуры достигает 13 градусов. Даже на полюсе холода северного полушария в селе Оймякон в понедельник, 28 октября, среднесуточная температура составила минус 14,5 градуса. Это тепло по местным меркам - при норме минус 23,2 градуса. Такая же ситуация и на юге Якутии. И, по прогнозам, до конца недели в этих регионах температурный фон по-прежнему будет значительно выше нормы», - сообщает Гидрометцентр.

В Магадане последние 3 суток стоит температура от ноля до плюс пяти, что выше нормы на восемь градусов. Сказывается влияние южного циклона, вышедшего в акваторию Охотского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутяне смогут больше узнать про родословие народов республики
Якутские спасатели провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета
Якутский борец с нарушениями слуха стал серебряным призером чемпионата Европы
У оленей появится новый дом: в Булунском районе создадут особо охраняемую природную территорию
Якутянин устроил пожар, выкинув бычок в сухую траву
Камень преткновения: молодой парень разбил окно у авто и требовал деньги с водителя
Ледовая переправа в Якутии откроется в декабре
В Якутии хотят утвердить верхоянскую лошадь как отдельную породу
В Якутском колледже дизайна прошел отборочный этап конкурса «Вознесись и сияй на FashionBoom»
Найдена замена депутату Александру Сусоеву, сложившему свои полномочия в Якутске
Более 450 тысяч жителей Якутии получили прививку от гриппа
Прогноз погоды на 30 октября в Якутске
Авиакомпания «Полярные авиалинии» перешла на зимнее расписание
В Ленске одинокие пенсионеры получили новые квартиры