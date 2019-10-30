Теплый октябрь: температура воздуха в Якутии бьет рекорды

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-30T08:46:25+03:00

Даже на Полюсе холода в Оймяконе теплее, чем обычно, почти на 10 градусов

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Специалисты Гидрометцентра отметили превышение температуры воздуха на Дальнем Востоке до 13 градусов. Наиболее значительные аномалии наблюдаются в континентальной части Магаданской области и в Якутии.

«На западе Якутии температура воздуха с середины октября держится выше нормы: минус 16 - минус 11 градусов Цельсия при норме для конца октября минус 24 градуса. Таким образом, в некоторых регионах аномалия температуры достигает 13 градусов. Даже на полюсе холода северного полушария в селе Оймякон в понедельник, 28 октября, среднесуточная температура составила минус 14,5 градуса. Это тепло по местным меркам - при норме минус 23,2 градуса. Такая же ситуация и на юге Якутии. И, по прогнозам, до конца недели в этих регионах температурный фон по-прежнему будет значительно выше нормы», - сообщает Гидрометцентр.

В Магадане последние 3 суток стоит температура от ноля до плюс пяти, что выше нормы на восемь градусов. Сказывается влияние южного циклона, вышедшего в акваторию Охотского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU