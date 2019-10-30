Якутяне смогут больше узнать про родословие народов республики

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-30T07:34:26+03:00

В декабре в Якутске пройдет специализированный форум

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С 10 по 19 декабря в Якутске пройдет форум «Родословие народов Якутии». В дни проведения мероприятия пройдет серия выставок, лекций, семинаров, творческих встреч.

Центр аудиовизуального наследия народов республики подготовит показ архивных документальных записей ветеранов ВОВ, а национальная библиотека Якутии организует выставку книжных изданий и печатной продукции, проведет методические семинары по родословию.

Большая научно-практическая конференция по тематике родословия состоится в музейном комплексе «Россия — моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU