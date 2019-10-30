2019-10-30T07:34:26+03:00
Общество

Якутяне смогут больше узнать про родословие народов республики

В декабре в Якутске пройдет специализированный форум
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 10 по 19 декабря в Якутске пройдет форум «Родословие народов Якутии». В дни проведения мероприятия пройдет серия выставок, лекций, семинаров, творческих встреч.

Центр аудиовизуального наследия народов республики подготовит показ архивных документальных записей ветеранов ВОВ, а национальная библиотека Якутии организует выставку книжных изданий и печатной продукции, проведет методические семинары по родословию.

Большая научно-практическая конференция по тематике родословия состоится в музейном комплексе «Россия — моя история».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплый октябрь: температура воздуха в Якутии бьет рекорды
Якутские спасатели провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета
Якутский борец с нарушениями слуха стал серебряным призером чемпионата Европы
У оленей появится новый дом: в Булунском районе создадут особо охраняемую природную территорию
Якутянин устроил пожар, выкинув бычок в сухую траву
Камень преткновения: молодой парень разбил окно у авто и требовал деньги с водителя
Ледовая переправа в Якутии откроется в декабре
В Якутии хотят утвердить верхоянскую лошадь как отдельную породу
В Якутском колледже дизайна прошел отборочный этап конкурса «Вознесись и сияй на FashionBoom»
Найдена замена депутату Александру Сусоеву, сложившему свои полномочия в Якутске
Более 450 тысяч жителей Якутии получили прививку от гриппа
Прогноз погоды на 30 октября в Якутске
Авиакомпания «Полярные авиалинии» перешла на зимнее расписание
В Ленске одинокие пенсионеры получили новые квартиры