Якутские спасатели провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета
По итогам сборов стало известно, что личный состав отлично подготовлен
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В конце октября спасатели аэромобильного отряда Службы спасения Якутии провели плановые учебно-тренировочные спуски по беспарашютному десантированию с вертолета.
Во время сборов спасатели закрепили навыки десантирования и отработали перенос на внешней подвеске якобы пострадавшего. Из-за труднодоступности в некоторых местностях спасателям приходится с применением беспарашютного способа приземления.
Подведенные итоги показали, что спасатели отлично подготовлены и готовы помогать людям в любое время года.
ИСТОЧНИК KP.RU