Якутские спасатели провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета

СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-30T07:05:57+03:00

По итогам сборов стало известно, что личный состав отлично подготовлен

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В конце октября спасатели аэромобильного отряда Службы спасения Якутии провели плановые учебно-тренировочные спуски по беспарашютному десантированию с вертолета.

Во время сборов спасатели закрепили навыки десантирования и отработали перенос на внешней подвеске якобы пострадавшего. Из-за труднодоступности в некоторых местностях спасателям приходится с применением беспарашютного способа приземления.

Подведенные итоги показали, что спасатели отлично подготовлены и готовы помогать людям в любое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU