Якутский борец с нарушениями слуха стал серебряным призером чемпионата Европы

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-30T06:59:33+03:00

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В Гомеле с 28 октября по 4 ноября пройдут первенство и чемпионат Европы по спортивной борьбе, примечательно что в стартах участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Якутянин Тимофей Стручков завоевал серебряную медаль.

В первом круге якутский борец уложил на лопатки соперника из Украины. В поединке за золотую медаль первенства Европы Стручков уступил борцу из Азербайджана и был удостоен серебряной медали.

Всего на соревнованиях выступают более ста спортсменов из более чем десяти стран континента. Честь Якутии также защитит чемпион Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Сергей Николаев, который весной этого года взял золото на чемпионате России.

ИСТОЧНИК KP.RU