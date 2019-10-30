2019-10-30T06:49:41+03:00
Дом. Семья

У оленей появится новый дом: в Булунском районе создадут особо охраняемую природную территорию

Площадь нового дома для животных составит не менее 65 тысяч гектар
Ольга Донская
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В Булунском районе Якутии создадут особо охраняемую природную территорию площадью не менее 65 000 га. Целью создания территории стала сохранение маточного стада диких северных оленей.

Это решение должно стать основным компенсационным мероприятием по восполнению убывающей территории ресурсного резервата республиканского значения «Бэкэ» и сохранению популяции оленей, промысел которой является основой традиционного образа жизни в первую очередь для общин коренных малочисленных народов Севера Оленекского района, куда животные ежегодно возвращаются на зимовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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