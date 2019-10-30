Якутянин устроил пожар, выкинув бычок в сухую траву
Лесному фонду нанесен ущерб около 195 тысяч рублей
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Житель Среднеколымского района Якутии предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем. Мужчина выкинул непотушенный окурок в сухую траву, из-за чего разгорелся пожар.
На тушение огня были затрачены значительные средства и силы - лесному фонду нанесен ущерб в размере около 195 тысяч рублей, а в борьбе с огнем участвовало около 80-ти человек.
Прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного поджигателя. После утверждения акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU