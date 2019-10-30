Камень преткновения: молодой парень разбил окно у авто и требовал деньги с водителя

СЕГОДНЯ 05:03 2019-10-30T05:03:19+03:00

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Житель Якутска обратился в полицию с заявлением, что у него вымогают деньги. Пострадавшему разбили лобовое стекло и потребовали деньги, чтобы прекратить вандализм.

Как выяснили полицейские, заявитель находился внутри своего автомобиля на стоянке. К его машине подошел неизвестный мужчина и кинул камень в окно, разбив лобовое стекло. Затем злоумышленник начал вымогать деньги у потерпевшего, угрожая, что разобьет еще одно окно. Водитель передал мужчине 2500 рублей, после чего вымогатель ушел, но вскоре вернулся, так как ему показалось мало этих денег. В этот раз мужчина был настолько пьян, что потерпевшему не составило труда утихомирить мужчину. Затем он обратился в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 24-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU