В Якутском колледже дизайна прошел отборочный этап конкурса «Вознесись и сияй на FashionBoom»
В финал прошли 15 молодых дизайнеров
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28 октября в Якутском колледже технологии и дизайна прошел отборочный этап VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom». В финал пробились 15 молодых дизайнеров.
Главой экспертной комиссии стала художник-модельер, ведущий дизайнер одежды Якутии Августина Филиппова. Конкурс прошел по двум направлениям: «Дизайн одежды» и «Аксессуары».
Яркие коллекции победителей буду представлены в финале VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom», который пройдет весной 2020 года в Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU