2019-10-30T03:41:00+03:00
Звезды

В Якутском колледже дизайна прошел отборочный этап конкурса «Вознесись и сияй на FashionBoom»

В финал прошли 15 молодых дизайнеров
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

28 октября в Якутском колледже технологии и дизайна прошел отборочный этап VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom». В финал пробились 15 молодых дизайнеров.

Главой экспертной комиссии стала художник-модельер, ведущий дизайнер одежды Якутии Августина Филиппова. Конкурс прошел по двум направлениям: «Дизайн одежды» и «Аксессуары».

Яркие коллекции победителей буду представлены в финале VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom», который пройдет весной 2020 года в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теплый октябрь: температура воздуха в Якутии бьет рекорды
Якутяне смогут больше узнать про родословие народов республики
Якутские спасатели провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета
Якутский борец с нарушениями слуха стал серебряным призером чемпионата Европы
У оленей появится новый дом: в Булунском районе создадут особо охраняемую природную территорию
Якутянин устроил пожар, выкинув бычок в сухую траву
Камень преткновения: молодой парень разбил окно у авто и требовал деньги с водителя
Ледовая переправа в Якутии откроется в декабре
В Якутии хотят утвердить верхоянскую лошадь как отдельную породу
Найдена замена депутату Александру Сусоеву, сложившему свои полномочия в Якутске
Более 450 тысяч жителей Якутии получили прививку от гриппа
Прогноз погоды на 30 октября в Якутске
Авиакомпания «Полярные авиалинии» перешла на зимнее расписание
В Ленске одинокие пенсионеры получили новые квартиры