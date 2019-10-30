В Якутском колледже дизайна прошел отборочный этап конкурса «Вознесись и сияй на FashionBoom»

СЕГОДНЯ 03:40 2019-10-30T03:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

28 октября в Якутском колледже технологии и дизайна прошел отборочный этап VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom». В финал пробились 15 молодых дизайнеров.

Главой экспертной комиссии стала художник-модельер, ведущий дизайнер одежды Якутии Августина Филиппова. Конкурс прошел по двум направлениям: «Дизайн одежды» и «Аксессуары».

Яркие коллекции победителей буду представлены в финале VI Всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Вознесись и сияй на FashionBoom», который пройдет весной 2020 года в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU