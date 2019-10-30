2019-10-30T03:19:42+03:00
Общество

Найдена замена депутату Александру Сусоеву, сложившему свои полномочия в Якутске

Президиум политсовета «Единой России» утвердил кандидатуру Марины Силкиной
Ольга Донская
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Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал кандидатуру Марины Силкиной на замещение мандата Александра Сусоева в госсобрании Якутии Ил Тумэн. Напомним, что Сусоев добровольно сложил свои полномочия, так как он назначен первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

Марина Силкина в 2013 году избиралась депутатом в якутскую Городскую думу и была заместителем председателя. В 2018 году она стала советником гендиректора Целевого фонда будущих поколений Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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