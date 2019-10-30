Более 450 тысяч жителей Якутии получили прививку от гриппа
Это составляет 47% населения и 91% от плана
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На конец октября более 450 тысяч жителей Якутии получили профилактические прививки от гриппа. Эта цифра означает 47% населения и 91% от плана.
По данным еженедельного мониторинга заболеваемости показатели заболевших ОРВИ находятся на уровне эпидемических порогов, рассчитанных на этот период. В Роспотребнадзоре отметили, что вакцина, которую прививают жителям республики, обеспечивает защиту от штаммов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне, и рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU