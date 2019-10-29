2019-10-29T11:01:56+03:00
Общество

Авиакомпания «Полярные авиалинии» перешла на зимнее расписание

Расписание действует до 28 марта 2020 года
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Авиакомпания «Полярные авиалинии» перешла на зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года. Главной особенностью зимнего сезона станет открытие новых направлений и увеличение количества рейсов по ряду маршрутов.

Маршрутная сеть охватит 169 направлений в 26 районах. География полетов и объем пассажирских и грузовых перевозок будет увеличен. Связано это с тем, что на базе «полярников» будет консолидирован воздушный флот 3 класса. С ноября парк пополнят шесть отечественных самолетов Ан-24. Это первый этап реализации долгосрочной стратегии развития авиакомпании до 2032 года, утвержденной Советом директоров.

Дополнительные возможности для пассажиров обеспечит сотрудничество с авиакомпанией «Якутия» в рамках договоров «код-шеринга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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