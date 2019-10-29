2019-10-29T10:20:38+03:00
Общество

В Ленске одинокие пенсионеры получили новые квартиры

В этом году планировалось приобрести 11 квартир для пожилых
Ольга Донская
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В городские квартиры переехали три одиноких пенсионера из Ленска. Они всю жизнь отработали на территории Ленского района, но под конец жизни остались совсем одни.

Средства на покупку жилья в размере 15 миллионов рублей были заложены в местной казне по инициативе главы Ленского района Жумарта Абильманова. Требований для участников программы немного: возраст старше 70 лет или инвалидность первой, или второй групп, отсутствие ближайших родственников и наличие в собственности одного жилого помещения.

В этом году планировалось приобрести всего 11 квартир. Пока аукцион состоялся на пять из них. Их распределили между жителями Ярославского, Нюйского, Наторинского, Беченчинского и Орто-Нахаринского наслегов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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