В Батагае открылся новый арт-объект
Это инсталляция из пяти металлических треугольников
-
Изменить размер текста:
В Батагае на смотровой площадке в одном из любимых мест жителей, появился новый арт-объект – инсталляция из пяти металлических треугольников, представляющих образ звезд. Авторы – архитектор Анку Гасич и куратор, арт-менеджер Елена Васильева.
Изначально, арт-объект должен был быть установлен в Верхоянске, но глава района предложил Батагай. В зимнее время на Крайнем Севере не хватает освещения, и было решено создать инсталляцию с подсветкой. Треугольники выстроились таким образом, что образовали звёздный туннель с видом на посёлок.
ИСТОЧНИК KP.RU