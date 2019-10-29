В Батагае открылся новый арт-объект

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-29T09:48:53+03:00

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В Батагае на смотровой площадке в одном из любимых мест жителей, появился новый арт-объект – инсталляция из пяти металлических треугольников, представляющих образ звезд. Авторы – архитектор Анку Гасич и куратор, арт-менеджер Елена Васильева.

Изначально, арт-объект должен был быть установлен в Верхоянске, но глава района предложил Батагай. В зимнее время на Крайнем Севере не хватает освещения, и было решено создать инсталляцию с подсветкой. Треугольники выстроились таким образом, что образовали звёздный туннель с видом на посёлок.

ИСТОЧНИК KP.RU