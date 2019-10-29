Центральное отопление получили 150 абонентов в нескольких районах Якутии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-29T09:39:56+03:00

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За осень 2019 года «Теплоэнергосервис» подключил к централизованному теплоснабжению более 150 абонентов в Усть-Майском, Алданском, Оймяконском и Усть-Янском районах Якутии. Часть жителей этих районов отказались от печного отопления.

В числе новых абонентов «Теплоэнергосервиса» и социальные объекты: здание администрации муниципального образования, школа, фельдшерский пункт, дом культуры «Айыллаан», детский сад в селе Хайыр Усть-Янского района.

На сегодня все заявки отработаны, теплоэнергетики завершили работы по подведению тепловых сетей к домам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU