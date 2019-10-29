Юная гимнастка из Якутии завоевала серебро

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-29T09:34:29+03:00

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Юная гимнастка из Якутии Зарина Борисова завоевала серебро IV Открытого турнира по художественной гимнастике на призы Дарьи Автономовой. Соревнования прошли в подмосковном Одинцово.

Зарина получила второе место по сумме баллов в многоборье в индивидуальных упражнениях среди спортсменок 2008 года рождения. Якутянка набрала высокие баллы в упражнениях с булавами, обручем и выступлении без предмета.

Спортсменка тренируется в Академии спорта Ирины Винер-Усмановой. Всего в Академии обучаются две гимнастки из Якутии – Зарина Борисова и Кристина Ксенофонтова. Обе девочки начинали свой путь в клубе тренера Виолетты Никифоровой (Ивановой). Также, обе не раз завоевывали медали на республиканских турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU