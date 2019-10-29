2019-10-29T09:09:45+03:00
Общество

Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram

Общение с подписчиками начнется в 19:00 часов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Сегодня, 29 октября, председатель правительства Якутии Владимир Солодов проведет прямой эфир в социальной сети Instagram. Начало общения с подписчиками начнется в 19:00 часов.

В эфире Солодов расскажет о реализации нацпроектов, приоритетах формирования республиканского бюджета и реформирования сети социальных учреждений. Также премьер ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики.

Трансляция будет доступна в личном аккаунте Солодова @vv_solodov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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