Владимир Солодов проведет прямой эфир в Instagram
Общение с подписчиками начнется в 19:00 часов
-Фото: ЯСИА
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Сегодня, 29 октября, председатель правительства Якутии Владимир Солодов проведет прямой эфир в социальной сети Instagram. Начало общения с подписчиками начнется в 19:00 часов.
В эфире Солодов расскажет о реализации нацпроектов, приоритетах формирования республиканского бюджета и реформирования сети социальных учреждений. Также премьер ответит на вопросы, которые поступят от жителей республики.
Трансляция будет доступна в личном аккаунте Солодова @vv_solodov.
ИСТОЧНИК KP.RU