Пенсия для коррупционера: в Среднеколымске виновная в растрате бюджетных средств незаконно получала выплаты
В Среднеколымске осужденной бывшей главе города Варваре Оконешниковой продолжали выплачивать пенсию, несмотря на то, что выплата пенсии по выслуге лет должна быть прекращена, за преступление, связанное со служебной деятельностью.
В июле 2017 года бывшая глава была признана виновной в похищении 180 тысяч рублей из бюджета.
Прокуратура района внесла в адрес главы районного центра представление об устранении нарушений закона, после чего выплата пенсии за выслугу лет бывшей главе города прекращена, муниципалитетом организована работа по взысканию неправомерно выплаченных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU