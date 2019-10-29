Пенсия для коррупционера: в Среднеколымске виновная в растрате бюджетных средств незаконно получала выплаты

СЕГОДНЯ 06:22 2019-10-29T06:22:40+03:00

По закону, выплата пенсии за выслугу лет прекращается при приговоре суда за преступление, связанное со служебной деятельностью

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В Среднеколымске осужденной бывшей главе города Варваре Оконешниковой продолжали выплачивать пенсию, несмотря на то, что выплата пенсии по выслуге лет должна быть прекращена, за преступление, связанное со служебной деятельностью.

В июле 2017 года бывшая глава была признана виновной в похищении 180 тысяч рублей из бюджета.

Прокуратура района внесла в адрес главы районного центра представление об устранении нарушений закона, после чего выплата пенсии за выслугу лет бывшей главе города прекращена, муниципалитетом организована работа по взысканию неправомерно выплаченных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU